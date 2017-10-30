برنامج “تسهيل” في غرفة الشرقية يواصل فعالياته

ضمن فعاليات برنامج «تسهيل»، تستضيف غرفة الشرقية صباح يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، الشركة السعودية للكهرباء، لعرض ما لديها من فرص استثمارية أمام الشركات والمصانع المحلية، إضافة إلى بيان إجراءات تسجيل وتأهيل الموردين لديها.

ويأتي اللقاء، الذي تُنظمه غرفة الشرقية للمرة الثانية ضمن فعاليات برنامج «تسهيل»، كأحد مبادرات الغرفة لدعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية عبر تحقيق التواصل المباشر بين الشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة مع مؤسسات قطاع الأعمال لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.

ويتضمن برنامج اللقاء مع الشركة السعودية للكهرباء، بحسب رئيس مجلس إدارة الغرفة، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، عرضًا مفصلاً عن دور وجهود الشركة السعودية للكهرباء في توطين الصناعة والخدمات، وبيان ما لديها من فرص استثمارية أمام قطاع الأعمال لاسيما من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم شرحًا تفصيليًا عن آليات وإجراءات التسجيل والتأهيل للموردين، مُضيفًا بأن اللقاء سوف يشهد كذلك عقد جلسات مباشرة لرجال الأعمال مع المسؤولين المختصين في الشركة السعودية للكهرباء لتقديم الاستشارات وتسهيل إجراءات التعاقد.

وأشار العطيشان، إلى أن «تسهيل» يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030م وما تهدف إليه من زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين الصناعات المساندة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وكانت غرفة الشرقية، قد أطلقت في أبريل 2017م، أولى لقاءاتها ضمن برنامج «تسهيل» مع شركة أرامكو السعودية، لأجل دعم الحركة الاستثمارية في المنطقة، وذلك بالتنسيق والجمع بين ممثلي الشركة ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين.