بلدية محافظة الخفجي تغلق محلين وتتلف 5 كيلو من اللحوم

أغلقت بلدية محافظة الخفجي عدد من المحلات التجارية المخالفة للأنظمة البلدية، وإتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني في ( تصريح صحافي ) : أن بلدية محافظة الخفجي قامت بعمل جولة رقابية صحية على المحلات التجارية بمركز السفانية، استهدفت ثمانية محلات للوجبات السريعة والبقالات.

وقال الحميداني أنه نتج عن الجولة إغلاق عدد محلين تجاريين مخالفين للأنظمة البلدية وإتلاف 5 كيلو من اللحوم والكبد، وإتلاف 3 من المواد الغذائية بوزن 15 كيلو جرام، كما تم تحرير 5 من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات مع إلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب الأنظمة والقوانين في مدة زمنية محددة .

وشدد الحميداني على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفة، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية، مؤكدا أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على نظامية المحلات واتباع الإجراءات الرسمية

ودعا المهندس الحميداني المواطنين والمقيمين إلى رفع البلاغات عبر مركز البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات، والتي يتم التعامل معها في حينه .