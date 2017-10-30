بلدية بقيق: زيارة 136 منشأة ورصد 48 مخالفة خلال أسبوعين من الحملة

قامت بلدية محافظة بقيق بحملات رقابية وتفتيشية بالمحافظة على المنشآت الصحية والغير صحية وذلك لتحسين الخدمات والارتقاء بالمشهد الحضري ويأتي ذلك استكمالاُ لحملات أمانة المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس ال عريج أن البلدية تنفذ حملة ميدانية على المنشآت التجارية والصحية والتي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر لمدة 7 أسابيع، حيث قام فريق العمل بإدارة صحة البيئة بالخروج ميدانياً وأخذ جولات مكثفه على جميع المنشآت الصحية والغير صحية بالمحافظة والهجر التابعة لها والاطلاع على ما تقدمه تلك المنشآت من الخدمات والتأكد من مدى تطبيقها لاشتراطات البلدية .

وأضاف ال عريج أنه تم خلال الاسبوعين الماضيين من الحملة زيارة 136 منشأة وتوجيه 41 إنذار ورصد 48 مخالفة، وتم إغلاق 6 منشآت ، لافتا الى أن المخالفات اشتملت في مخالفة التجهيزات و ضبط لحوم مجهولة المصدر تقدر 45 كيلو ومواد غذائية منتهية الصلاحية 32 كيلو و تداول المواد الغذائية بطريقه غير صحيه و تشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحيه و تدني مستوى النظافة العامة و عدم تقيد العاملين بالزي الرسمي .

وأشار المهندس فارس ال عريج أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق تلك المنشآت المخالفة وسوف تستمر هذه الحملات حتى انتهاء موعدها المحدد وذلك لرفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة بتلك المنشآت وتطبيقها الاشتراطات بجميع المنشآت الصحية والغير صحيه بالمحافظة والهجر التابعة.

ونوه رئيس بلدية محافظة بقيق استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وتحسين المظهر الخارجي والداخلي لتلك المنشآت بما يتوافق مع الخدمات المقدمة من البلدية في تحسين وتجميل الشوارع التجارية وتحسين البيئة العمرانية للمباني مطلب أساسي من الملاك والمستثمرين لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.