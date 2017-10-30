بلدية الجبيل تزيل 45 بسطة للباعة الجائلين المخالفين

نفذت بلدية محافظة الجبيل ممثلة في إدارة الخدمات حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في المحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين الذين يفترشون الطرقات والممرات بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين التي يقوم بعض العمالة الوافدة فيها بعمل بسطات في عرض الشارع ليمارسوا من خلالها بيع الخردوات والخضروات مجهولة المصدر التي تشكل خطراً على الصحة العامة وعلى المنظر العام جراء إلقاء المخلفات المجهولة المصدر .

وبين المهندس نايف الدويش أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من الملابس والأحذية والخردوات حيث تم مصادرة ( 45 ) بسطة للباعة الجائلين من العمالة خلال يومين، والتي تقوم ببيع الخردوات وبيع الخضروات والفواكه مجهولة المصدر أمام المحلات التجارية وتم تسليم البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل للاستفادة منها .

ونوه الدويش بأن البلدية مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على الأحياء التي يكثر تواجد المخالفين فيها والتي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة مشيداً بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين .

وأفاد رئيس البلدية أن الآلية الجديدة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات تأتي بسبب تكرار المخالفات وذلك باتخاذ المخالفين للأرصفة والشوارع موقعاً للبسطات .