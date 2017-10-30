 رفع مستوى التعاون في لقاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف ومدير شرطة تبوك  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رفع مستوى التعاون في لقاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف ومدير شرطة تبوك 

رفع مستوى التعاون في لقاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف ومدير شرطة تبوك 
المناطق - تبوك - علي العميري:
استقبل مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم مديرعام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني وذلك في اطار رفع مستوى التعاون والتأكيد على تكاملية العمل وزيادة التنسيق بين الجهتين كما تم خلال الزيارة مناقشة القضايا والمواضيع المشتركة وتذليل كافة المعوقات التي تسهم في سرعة الإجراءات وتطبيق الانظمة والتعليمات لما فيه تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمـواطن والمقيم .
وقد رحب مدير الشرطة بهذه الزيارة مثمناً جهود منسوبي فرع رئاسة الهيئة بالمنطقة وما يقومون به من تعاون مع الشرطة في خدمة الصالح العام .

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