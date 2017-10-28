وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة (للنساء) على درجة (معيد ومحاضر) في عدد من التخصصات بالكليات التالية:

– كلية الطب البشري (معيد)

– كلية طب الأسنان (معيد ومحاضر)

– كلية الصحة وعلوم التأهيل (معيد ومحاضر)

– كلية الصيدلة (معيد ومحاضر)

– كلية التمريض (معيد ومحاضر)

– كلية العلوم (محاضر)

– كلية التصاميم والفنون (معيد ومحاضر)

الشروط العامة لوظائف معيدات:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

– ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جداً.

– ألا يتجاوز عمرها 30 عاماً.

– ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي (باستثناء الكليات الصحية).

– إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين (باستثناء الكليات الصحية).

– الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

– إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير وفق شروط الجامعة يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

– اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

– الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (TOEFL أو IELTS (بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن 5) أو (45 في اختبار الـ TOEFL IBT).

الشروط العامة لوظائف محاضرات:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصصها بمرحلة الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس.

– ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.

– ألا يتجاوز عمرها 35 عاماً.

– الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو ما يعادلها (خاص بالكليات الصحية).

– إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة، يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.

– اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

– الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (TOEFL أو IELTS (بحيث لا تقل الدرجة في اختبار الـ IELTS عن 6) أو (78 في اختبار الـ TOEFL IBT).

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر موقع الجامعة من الثلاثاء القادم 1439/2/11هـ حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/2/20هـ.

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