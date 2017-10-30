بالصور.. أمير مكة بالنيابة يتفقد الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر اليوم الاثنين الطريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، الذي تُشرف على تنفيذه هيئة تطوير المنطقة، وتنفذه أمانة العاصمة المقدسة ، كما تفقد سموه طريقي الدائري الثاني والثالث.

واطلع الأمير عبدالله بن بندر على الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 75% كما شاهد مجسمات ومناظير للمشروع الذي يعمل على تسهيل حركة المرور ومعالجة ازدحام الحركة المرورية، وحركة المشاة بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية، ويربط المحاور الرئيسة المؤدية من وإلى مكة المكرمة بعضها مع بعض، بطريق دائري يسهم في فك الاختناقات المرورية، إضافة لتخفيف العبء عن الطرق القائمة؛ كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق؛ كا أنه يراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حاليا ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية ما يؤمن سهولة التنقل.

وبلغت تكلفة المشروع 9 مليارات ريال، شاملة أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الأراضي التي يمر بها ويبلغ طول الطريق أكثر من “65” كيلومترًا، ويمتد من طريق السيل إلى العوالي، ومنها إلى بطحاء قريش، والعكيشية، وأم الكتاد، مرورًا بطريق الهدى، وطريق جدة السريع، وطريق جدة القديم أم الجود، والعمرة طريق المدينة.

وتم إنشاء الطريق بعرض “100” متر، مكون من أربع حارات مرورية في كل اتجاه للطريق الرئيسي، وثلاث حارات مرورية في كل اتجاه بطريق الخدمة، وجزيرة وسطية بعرض “20” مترًا؛ لاستيعاب مسارات النقل العام المستقبلية “كالقطارات”، وجزيرة فاصلة بعرض “8” أمتار؛ لاستيعاب المداخل والمخارج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمات بشكل آمن وفعال.

ويضم عند اكتماله على 11 تقاطعًا هي: “تقاطع طريق مكة جدة السريع، تقاطع طريق مكة – جدة القديم، تقاطع الطائف السيل، تقاطع طريق المدينة المنورة، تقاطع الإسكان، تقاطع بطحاء قريش، تقاطع شارع إبراهيم الجفالي، تقاطع السيل مع المعيصم، تقاطع طريق العكيشية، تقاطع طرق الليث، تقاطع جبل ثور”، وتم إنجاز نسبة كبيرة من تلك التقاطعات.

كما تفقد سموه الدائري الثاني والبالغ طوله 6 كم والطريق الدائري الثالث من تقاطع المدينة المنورة شمالًا، حتى تقاطع النكاسة جنوبًا بطول 30 كلم.