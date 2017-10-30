منصور بن مقرن يفتتح مشروع حديقة و ممشى مروج أبها

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم الاثنين وبحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي وعدد من المسئولين بالمنطقة حديقة المروج بمدينة أبها في حي المروج .

و أوضح أمين منطقة عسير صالح القاضي بأن حديقة المروج تعد من أهم المشروعات الخدمية في المنطقة ، والتي ستخدم سكان الحي والزوار؛ مضيفاً أن الحديقة نفذت على مساحة تزيد على 94.924م2 حيث يتخللها ممشى بطول قدر بــ 3000 متر تقريباً ، بالإضافة إلى الساحات المطلة على ضفاف وادي المروج .

و أشار القاضي إلى أن المساحات الخضراء في المشروع والتي تضم عدداً من الملاعب والمسطحات قدرت بمساحة تجاوزت الــ 1400م2 ، حيث تحتوي على ملعب لكرة السلة وملعبين لكرة طائره بجانب ملعب خصص لكرة القدم ، فيما وضع جسر للمشاة ليربط بين ضفاف وادي المروج ومنطقة العاب الأطفال و المسطحات الخضراء و مواقف السيارات .

ويعد هذا المشروع من المشاريع التي تخدم أهالي حي المروج لممارسة الرياضة و رفع الوعي العام لأهمية الرياضة على الصحة.

ويعد ذلك من المشاريع الحيوية التي سعت الأمانة لتنفيذها حيث سبق أن تم تنفيذ مشاريع مماثلة في المحالة وال يوسف ووادي أبها والمنسك حالياً ، ولدى الأمانة دراسات لزيادة عدد هذه المشاريع مستقبلاً وذلك لما حققت من فائدة كبيرة ولقيت رضا المواطن وجلبت الفائدة العامة .

فيما أكد القاضي إلى أن الأمانة تواصل جهودها وفق خططها لإنشاء الحدائق في مختلف أحياء مدينة أبها والتي تم تدشينها تباعاً ، حيث ستضاف حديقة المروج إلى أكثر من 10 حدائق جديدة موزعة على مدينة أبها تم افتتاحها مؤخراً.