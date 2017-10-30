 مدير عام تعليم الرياض يزور المعلم العمر ويقدم الشكر له بعد أن قطع إجازته المرضية وباشر عمله في مدرسته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير عام تعليم الرياض يزور المعلم العمر ويقدم الشكر له بعد أن قطع إجازته المرضية وباشر عمله في مدرسته

مدير عام تعليم الرياض يزور المعلم العمر ويقدم الشكر له بعد أن قطع إجازته المرضية وباشر عمله في مدرسته
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الأثنين معلم الصف الأول بابتدائية الندوة بحي الندوة الأستاذ رشيد بن علي العمر في مدرسته وبين طلابه والذي قطع إجازته المرضية واكتفى بأسبوع واحد فقط من إجازة شهر ونصف كانت معتمدة له بعد تعرضه لحادث مروري أثناء توجهه للعمل في صباح أول يوم دراسي .

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي شكره وتقديره للمعلم رشيد بن علي العمر مشيراً إلى أن الميدان التعليمي يفخر ويزخر بمثل هذه النماذج التي تقدم مصلحة الأبناء على مصلحتهم الشخصية وعلى صحتهم  تقديراً واحتراماً للطلاب وللزملاء من المعلمين داعياً الله أن يجزي كل معلم خير الجزاء لما يقدمونه لأبنائنا من جهود وتضحيات.
حضر الزيارة مدير مكتب التعليم بقرطبة الأستاذ سهم الدعجاني وقائد المدرسة فهد السعدون.

من جانبه عبّر المعلم رشيد العمر عن سعادته بزيارة المدير العام له في مدرسته وفي فصله وبين طلابه مشيرا إلى أنه تفاجأ بهذه الزيارة مؤكداً أنه لم يقم إلا بواجبه تجاه أبنائه طلاب الصف الأول الذين يحتاجون للرعاية والاهتمام من اليوم الأول مبيناً أنه قرر قطع الإجازة بعد أن قضى أسبوع الجبيرة بعد الحادث الذي تعرض له والعودة إلى ممارسة العمل وتدريس الطلاب خاصة أن طلاب الصف الأول يحتاجون للمتابعة والاهتمام بشكل يومي والتأخير والتعطيل قد يؤخرهم كثيراً في المقرر.

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