 القوات البرية تعلن فتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القوات البرية تعلن فتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين

القوات البرية تعلن فتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين
واس - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – عن فتح باب القبول الالكتروني لوظائف في سلاح المهندسين للطلبة خريجي ( الجامعة – الكلية التقنية – الثانوية العامة ).
وسيتم إستقبال طلبات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للقوات البرية (LFCA.RSLF.GOV.SA) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين .

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