القوات البرية تعلن فتح باب القبول لوظائف في سلاح المهندسين

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – عن فتح باب القبول الالكتروني لوظائف في سلاح المهندسين للطلبة خريجي ( الجامعة – الكلية التقنية – الثانوية العامة ).

وسيتم إستقبال طلبات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للقوات البرية (LFCA.RSLF.GOV.SA) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوعين .