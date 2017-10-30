تكليف البلوي قائدًا لقوة شرورة.. أمير نجران: كيف لنا أن ننعم بالراحة دون رجالنا البواسل؟

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن فخر السعوديين واعتزازهم بما يقدمه رجال القوات العسكرية، من كافة الوزارات والقطاعات، في الحد الجنوبي، في سبيل الذود عن أرض الوطن، وتأمين سلامة المواطن أو المقيم.

ولدى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، قائد قوة شرورة المكلف حديثًا، اللواء ركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، قال سموه “إن ما يميّز رجال هذا الوطن أنهم تسلّحوا بالإيمان والوطنية الصادقة، وهذا مصدر سمو وشموخ معنوياتهم، وشجاعتهم وبسالتهم، وهم اليوم أحفاد وأبناء رجال مخلصين واجهوا الطائرات والمدفعيات بالبنادق”.

وبيّن سموه دور رجال القوات العسكرية في السلم وفي الحرب، قائلا “كيف لنا أن ننعم في بيوتنا وننام مرتاحي البال من دونهم بعد توفيق الله تعالى؟ وكيف لنا أن ننعم بالتنمية ونمارس حياتنا في المدارس والجامعات والأعمال من دونهم؟”.

إلى ذلك، عبّر اللواء ركن عبدالعزيز البلوي عن فخره بالثقة بتكليفه قائدًا لقوة شرورة، مؤكدًا أنها دافع للمزيد من التضحية في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.