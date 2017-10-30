الصحه تغلق مجمع طبي في الحويه واقسام الولاده بمستشفى في الطائف

اغلقت الصحه في الطائف مجمع طبي في الحويه شمال الطائف واحد اقسام النساء والولاده في احد اشهر مستشفيات الطائف الخاصة وذلك على خلفية ملاحظات صحية وطبية في تقديم الخدمة الصحية

وفي التفاصيل فقد زار فريق رقابي احد المجمعات الطبية شمال الحوية على خلفية ملاحظات سابقه استوجبت اغلاقه بالكامل تحفظيا لسلامة واظهرت الجوله قصور في تقديم الخدمات وعدم وجود تجهيزات طبية كافيه في عدد من الاقسام الى جانب عدم وجود تراخيص مزاولة المهنه لعدد من الاطباء والفنيين مما استوجب اصدر امر باغلاقه تحفظيا لسلامة الجميع

من جهة اخرى اغلقت الصحه ايضا اقسام النساء وحديثي الولاده في احد اشهر المستشفيات الكبرى بالطائف بعد توجيه عدد من الملاحظات سابقا لتفاديها دون جدوى وكانت ملاحظات فرق الصحه الرقابية قد تمحورت حول عدم وجود طبيب متخصص حديثي ولاده وعدم وجود اخصائية نساء وولاده داخل كشك الولاده وعدم وجود قابلات وادوية طوارئ واجهزة قياس نبض الجنين الى جانب جهل الطاقم التمريضي بدورهم داخل كشك الولاده وعدم تدريبهم للتعامل الصحيح مع الحالات الطارئه والمتعثره الى جانب جهل طواقم كشك الولاده في تصنيف حالات الولاده الحرجه عن غيرها من الحالات

صحة الطائف ومن خلال فريق الرقابه على المنشأت الصحية الاهلية بادارة القطاع الخاص ووفقا لقرارات اللجنه التي اقتضت باغلاق اقسام النساء وحديثي الولاده مع ضرورة التعامل الفوري مع الحالات المتواجده داخل القسم اثناء عملية الاغلاق ونقلها لمستشفى النساء والولاده الحكومي

اوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث باسم صحة الطائف الذي اكد استمرار ادارة القطاع الخاص في جولاتها المفاجئة داخل المراكز والمستشفيات الخاصه للتحقق من تطبيق المعايير الصحية والاشتراطات الطبية اللازمة لممارسة تقديم الخدمات الصحية دون تهاون بارواح الناس وصحتهم .