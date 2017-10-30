أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة المقدم الصيدلي محمد الحويطي الذي قدم لسموه التقرير السنوي لمستشفى قوى الأمن بالمنطقة.

وعبر سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن تمنياته للعاملين بالمستشفى التوفيق والنجاح ولجميع المرضى بالشفاء العاجل.