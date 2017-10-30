 مدني تبوك ينقذ امرأة وطفليها اثناء اندلاع حريق بمنزلهم  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني تبوك ينقذ امرأة وطفليها اثناء اندلاع حريق بمنزلهم 

مدني تبوك ينقذ امرأة وطفليها اثناء اندلاع حريق بمنزلهم 
المناطق - تبوك

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك صباح اليوم حريق في شقه بحي النسيم.
وفي التفاصيل اوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أنه في تمام الساعه ١١:٣٠من صباح اليوم وردنا بلاغ يفيد فيه عن نشوب حريق في شقه بحي النسيم بمدينة تبوك وعلى الفور تم تحريك فرق الاطفاء والانقاذ اللازمه للموقع وعند الوصول وجد الحادث عباره عن اندلاع حريق في شقه في الدور الارضي بمبنى مكون من ثلاث طوابق واتضح وجود عائلة محتجزة مكونة من ثلاثة اشخاص  (امرأه – وطفليها ) من الجنسية العربية وبفضل الله ثم سرعة استجابة الفرق ومهارتهم العالية تم العمل على انقاذهم واخراجهم من داخل الشقة الى بر الأمان ثم مباشرة اطفاء الحريق واخماده بشكل كامل .
واضاف الشمري ان المرأة حالتها الصحية جيدة  ولله الحمد فيما تم نقل الطفلين لمستشفى الملك خالد من قبل الهلال الاحمر المتواجد بالموقع وذلك لوجود حالة اختناق بسيط   .
ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحريق كان التماس كهربائي في احدى الموصلات الكهربائية .

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