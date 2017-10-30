 نائب أمير القصيم يشيد بتقرير مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير القصيم يشيد بتقرير مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة  مدني تبوك ينقذ امرأة وطفليها اثناء اندلاع حريق بمنزلهم  مدير عام سياحة نجران يفتتح فندق قصر المشرق وزارة التجارة تنجح في انهاء تحقيق مكافحة الإغراق الهندي ضد صادرات المملكة من الأقمشة دون فرض رسوم بالتعاون مع غرفة أبها.. السياحة تنظم ورشة عمل “مسارات التمويل والتعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية  تطبيق اختبارين دوليين بتعليم عسير   سجون عسير تشكر ” بر أبها ”   خلال خطاب شكر بعثه سموه.. نائب أمير عسير يشكر الهبدان ستة سعوديين يحصدون جائزة ” الشباب العربي” للتميز جائزة الملك فيصل العالمية منصة دولية لإبراز  إبداعات العقول العربية القحطاني مديراً عاماً للموارد البشرية بأمانة عسير نائب أمير عسير يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة

نائب أمير القصيم يشيد بتقرير مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة 

نائب أمير القصيم يشيد بتقرير مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة 
المناطق - بريدة

حث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم فرع وزارة الإسكان بالمنطقة على مضاعفة الجهود لتجاوز العقبات التي قد تعترض المشروعات السكنية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم المنتجات السكنية للمواطنين في المنطقة ، مشيداً بما تبذله الوزارة وفروعها في تحقيق المأمول منهم ، مؤكداً بأن تلك الجهود التي يقدمها فرع وزارة الإسكان في المنطقة انعكست إيجابياً على خدمة المواطنين عبر السعي لإيجاد الحلول لعدد من المعوقات وتوفير الخدمة وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق والسداد .
جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة ، مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة القصيم المهندس محمد بن سليمان السويل ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه تقريراً عن مشروعات الوزارة في المنطقة وسير العمل فيها وآخر التطورات عليها ، وإطلاع سموه على مشروعات الوزارة في المنطقة والمنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها ، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في توفير السكن الملائم للمواطنين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>