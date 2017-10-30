نائب أمير القصيم يشيد بتقرير مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة 

حث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم فرع وزارة الإسكان بالمنطقة على مضاعفة الجهود لتجاوز العقبات التي قد تعترض المشروعات السكنية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم المنتجات السكنية للمواطنين في المنطقة ، مشيداً بما تبذله الوزارة وفروعها في تحقيق المأمول منهم ، مؤكداً بأن تلك الجهود التي يقدمها فرع وزارة الإسكان في المنطقة انعكست إيجابياً على خدمة المواطنين عبر السعي لإيجاد الحلول لعدد من المعوقات وتوفير الخدمة وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق والسداد .

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة ، مدير عام فرع وزارة الإسكان في منطقة القصيم المهندس محمد بن سليمان السويل ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه تقريراً عن مشروعات الوزارة في المنطقة وسير العمل فيها وآخر التطورات عليها ، وإطلاع سموه على مشروعات الوزارة في المنطقة والمنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها ، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في توفير السكن الملائم للمواطنين .