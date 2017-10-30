 محافظ الخرج يدشن موقع مكافحة سوسة النخيل الحمراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يدشن موقع مكافحة سوسة النخيل الحمراء

محافظ الخرج يدشن موقع مكافحة سوسة النخيل الحمراء
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

دشن محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد من عبد الله الماضي الموقع الالكتروني الخاص باستقبال بلاغات سوسه النخيل الحمراء لمديريه الزراعه بمحافظه الخرج وذلك بحضور مدير المديريه الدكتور علي بن محمد المنصور .
و بين المنصور أن  هذا الموقع تجريبي وسيخضع للتقييم المستمر و التطوير وان محافظة الخرج تتميز بأن نسبه كبيرة من ملاك المزارع الكبيره قد لا يكونون متواجدين في المحافظه بشكل مستمر مما يشكل عائقا  في تقديم بلاغاتهم  أو أخذ  الارشادات اللازمه للعناية  بالنخيل وان  هذه الخدمة ستساهم بحد كبير بسهولة تقديم البلاغ عبر تحديد موقع المزرعة وتقديم البلاغ إلكترونيا دون الحاجة للحضور لمقر المديرية .
كما أوضح المنصور أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي ملف مكافحة سوسة النخيل الحمراء اهتماما بالغا يشمل الإرشاد الزراعي والتعريف بمخاطر السوسة والآفات الزراعية إجمالا وكذلك تقديم خدمات الرش والمتابعة المستمرة.

من جانبه عبر محافظ محافظة الخرج عن تقديره   لهذه المبادره وهذا الجهد الذي تبذله  المديريه بالخرج و انه يأمل أن تساهم هذه الخدمة الجديدة بحد حصر الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء التي تشكل تهديدا لاقتصاديات وصناعة التمور التي  تشتهر بها محافظة الخرج.
كما دعا المحافظ المزراعين والمستثمرين بمجال التمور للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للزراعة ممثلة بمديرية الزراعة بمحافظة الخرج وكذلك التعاون مع المديرية فيما يخص المصلحة العامة.

يذكر أن مديرية الزراعة بالخرج قد استحدثت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات الإصابة بسوسة النخيل الحمراء على الرقم 0503500688
ويستطيع المزارع تقديم البلاغ وإرسال موقعه عبر تطبيق الواتساب وكذلك الحصول على جميع الخدمات الإرشادية هاتفيا.

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