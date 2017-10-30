أمير القصيم ينوّه بما توليه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة 

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ، ساهمت ولله الحمد في تتابع الإنجازات للقطاع الرياضي في مختلف المجالات ، والتي تنسجم مع الرعاية الدائمة التي توليها قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ للحركة الرياضية ويجسد حرصها واهتمامها بتهيئة الأجواء الكفيلة بتطوير المستوى العام للرياضة ، مشيداً بما تحظى به الأندية الرياضية بالمنطقة من دعم ورعاية من قيادة هذا الوطن الغالي ، لتحقيق تطلعاتها وفق رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة البرامج الشبابية للأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية ، وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين من الشباب في المجال الرياضي ، وتحقيق مستوى رفيعاً للرياضة التنافسية ، والإسهام في نشر رياضة مجتمعية فاعلة ، وتعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الدولية ، مثمناً الدور الذي يقوم به مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة في إيجاد المناشط الرياضية للشباب ، مؤكداً ضرورة التواصل المباشر مع الشباب ومعرفة رغباتهم واحتياجاتهم.

وأعرب سمو أمير القصيم عن سعادته واعتزازه بما وصل إليه الحكم السعودي من مستوى مشرف وأداء متميز على المستويين المحلي والخارجى لما يتمتع به من قدرات وإمكانات عالية ، منوهاً بالدور المتميز الذى تقوم به الهيئة العامة للرياضة لتطوير الحكام فى سبيل الارتقاء بمستوى الحكم السعودي والعمل على تطوير مستوى أدائه في إدارة المباريات مما كان له الأثر فيما وصل إليه مستوى التحكيم فى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم الاثنين ، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني ، يرافقه رئيس لجنة الحكام الفرعية لكرة القدم بالمنطقة تركي الخضير ومنسوبي أعضاء الهيئة بالمنطقة وأعضاء اللجنة.

ورحب سموه خلال اللقاء برئيس وأعضاء اللجنة ، واستمع إلى شرح عن أعمال وإنجازات اللجنة خلال مشاركة الحكام في إدارة المباريات لمسابقات الإتحاد السعودي لكرة القدم.