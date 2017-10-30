الصندوق العقاري: تسع مميزات للتمويل المدعوم وتوقف الدعم الشهري في حالتين فقط

أكد صندوق التنمية العقارية أن برنامج “التمويل المدعوم”، الذي بدأ العمل به منذ فبراير من العام الجاري، يحفز المستفيدين على الانتظام بالسداد، حتى يتمكنوا من الحصول على مبلغ الدعم الشهري.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي أنه عند تعثر المستفيد عن سداد القسط الشهري لجهة التمويل، فيتم إيقاف الدعم بشكل مؤقت وليس نهائي، ويعاد مبلغ الدعم بأثر رجعي بعد سداد أي قسط من المتأخرات القائمة، مبيناً أن حالات توقف الدعم الشهري تتمثل في وفاة المستفيد أو عجزه الكلي حيث تسقط مديونية التمويل مع جهة التمويل، وقيام المستفيد بتنفيذ السداد المبكر لتمويله القائم مع جهة التمويل ستسقط عنه الأرباح اللاحقة.

وأفاد أن التمويل المدعوم يمتاز بأنه مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل، ويدعم بنسبة 100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل، ويتراوح الدعم ما بين 35% و100% لمبلغ 500 ألف ريال لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14 ألف ريال، كما يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%، ويحصل المستفيد على مهلة سنتين من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من البرنامج، ويعفى المستفيد في حال الوفاة أو العجز الكلي من جهة التمويل ويسقط التمويل والدعم، ويمكن التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وأيضاً يمكن تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال، ويقلص فترة الانتظار الطويلة للحصول على البرنامج.