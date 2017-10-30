أمير القصيم: إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب والشابات سيبقى هاجس وطموحات التوطين عالية 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان وأمين عام برنامج التوطين والتنمية الإجتماعية الموجه بالمنطقة احمد المشيقح ، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بنده للتجزئة المهندس ريان بن محمد فايز والوفد المرافق له ، الذي يزور المنطقة حالياً ، للسلام على سموه ، واطلاعه على حجم انجازات الشركة في القصيم ، والمتضمنة عدد أفرع الشركة ونسبة حجم الشباب السعوديين من الجنسين في فريق عمل الشركة بالقصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالمهندس ريان الذي يزور المنطقة حالياً ، متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة ، منوهاً سموه بتلك الجهود المبذولة من قبل القائمين على الشركة في توظيف شباب وفتيات المنطقة ، متطلعاً أن تقدم الشركة مزيداً من الجهود لكل ما يخدم دعم التوطين بالمنطقة ، ويسهم في تنفيذه ، في ظل رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظهم الله -، التي لا تألو جهداً في سبيل بذل الغالي والنفيس لخدمة شباب وشابات الوطن في عبر شغل الوظائف وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم عبر طموحات التوطين العالية .

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بنده للتجزئة المهندس ريان بن محمد فايز شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – حفظهم الله – على استقباله لهم ، واطلاع سموه على بعض المعوقات التي تواجه الشركة في التوطين ، مفيداً أن العمل سيظل قائم لمواصلة شغل الوظائف لشباب وفتيات المنطقة ، مشيداً بتوجيهات سموه التي تؤكد على إيجاد الحلول المناسبة لحل تلك المعوقات ، مؤكداً أن الشركة ستعمل في ظل التوجيهات الكريمة التي تلقاها من سموه لتوفير فرص العمل للشباب وفتيات المنطقة ، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.