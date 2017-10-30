 بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة..إطلاق سراح 4 من سجناء الديون بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة..إطلاق سراح 4 من سجناء الديون بجازان

بمبادرة من فاعلة خير بمدينة جدة..إطلاق سراح 4 من سجناء الديون بجازان
المناطق- أمل بهكلي

نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم ” بمنطقة جازان صباح اليوم الإثنين بالتعاون مع فاعلة خير من مدينة جدة في إحتواء معاناة وتفريج كربة أربعة من النزلاء الموقوفين بالسجن العام على خلفية مطالبات مالية بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة  .
ووفقاً لرئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري فقد تم رصد هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لقضايا النزلاء الغارمين ، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل والتنسيق مع فاعلة الخير المعروفة بدعمها المستمر لأنشطة وبرامج اللجنة ، والتي بادرت بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي مائة ألف ريال مما ساهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم  .
وقد أعربت الزكري عن شكر وتقدير رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة وكافة الأعضاء والعضوات لهذه المتبرعة الكريمة على تفاعلها مع أوضاع النزلاء وأسرهم بمنطقة جازان  .

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