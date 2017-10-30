مقذوفات حوثية تستهدف مدارس ومنازل سكنية بوسط مدينة نجران

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالخالق علي القحطاني،

بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء هذا اليوم الإثنين الموافق ١٠/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط مدينة نجران ، مما نتج عنها أضرار مادية دون خسائر بشرية أو اصابات ولله الحمد، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات .