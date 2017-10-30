 اعتراف “خطير” من شريك مؤسس أبل عن “آيفون X” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اعتراف “خطير” من شريك مؤسس أبل عن “آيفون X”

اعتراف “خطير” من شريك مؤسس أبل عن “آيفون X”
المناطق - الرياض

اعتبر الشريك المؤسس في شركة “أبل” الأميركية، ستيف وزنياك، ان النسخ الأخيرة من أجهزة “آيفون” متطابقة، مؤكدا أيضا عدم رضاه عن “آيفون X”.
وأضاف وزنياك أن هاتف “آيفون X” المرتقب إطلاقه لا يتضمن أي تحديث حقيقي، على اعتبار أن الهواتف الأخيرة كانت تقريبا متطابقة.

وقال في مقابلة مع شبكة CNBC، الأحد “أنه سعيد بهاتف آيفون 8 الذي بحوزته الذي لا يبدو مختلفا عن هواتف آيفون 7 وآيفون 6 بالنسبة لي”.

وأضاف أن أبل اعتمدت نموذجا للهواتف الذكية لم يتطور على مر السنين بل بقي على حاله.

وتأتي تصريحات المؤسس الشريك على رغم تأكيد المدير التنفيذي لأبل تيم كوك أن ” آيفون X” يعد هاتفا ثوريا، ويفتح الطريق لتكنولوجيا جديدة في العقد المقبل.

ومن المتوقع أن تطرح أبل هاتفها المرتقب “آيفون X” في الخامس من نوفمبر المقبل، بسعر يبدأ من 999 دولارا.

وشارك وزيناك مع الراحل ستيف جوبز في تأسيس “أبل” عام 1976.

ويعود الفضل له في نجاح أبل في تحقيق نجاح كبير في مجال المبيعات مطلع الثمانينيات ونهاية السبعينيات.

كما طور الحاسوب الأول للشركة الذي منحها شهرة كبيرة.

وترك الشركة الأميركية عام 1985 بعدما أصيب بخيبة أمل من الاتجاه الذي أخذته أبل لكنه ظل من محبيها.

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