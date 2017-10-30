 ربيروف : مباراة الفيحاء مهمة للأهلي للاستمرار في صدارة الدوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ربيروف : مباراة الفيحاء مهمة للأهلي للاستمرار في صدارة الدوري

ربيروف : مباراة الفيحاء مهمة للأهلي للاستمرار في صدارة الدوري
المناطق - الرياض

أكد المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأوكراني سيرغي ربيروف، أن مباراة الفيحاء مهمة بالنسبة للفريق، وثلاث نقاط هامة للاستمرار في صدارة الدوري،

وقال مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: “هناك تركيز بشكل كامل من اللاعبين على حصد المزيد من النقاط خلال المرحلة الحالية، وجميع المباريات التي خاضها الفريق في المرحلة الماضية كانت صعبة، والأجواء المناخية أثرت بالسلب على مستويات اللاعبين في بعض اللقاءات، ونعمل بشكل يومي على تحسين الأداء الدفاعي للفريق ومعالجة الأخطاء الدفاعية باستمرار، والفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى، تقييمي للاعبين يكون من خلال اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية في الأسبوع الذي يسبق المباراة، والعمل الجاد الذي يقوم به”.

وبخصوص عدم إشراك المدافع محمد عبدالشافي قال: “اللاعب لديه إصابة في الركبة، ويقوم الجهاز الطبي بمجهودات كبيرة معه في العلاج والتأهيل حتى يعود أفضل في المرحلة المقبلة، وزميله المدافع منصور الحربي يقدم مباريات مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية”.

من جانبه، أكد المدافع سعيد المولد بأن هناك تكاتف من جميع اللاعبين على تحقيق الانتصارات، وقال: “الفريق يقدم مستويات مميزة، والدليل تحقيق خمس انتصارات متتالية، ونحن قادرين على الاستمرار على نفس النهج وذلك بمساندة جماهير الأهلي الوفية في جميع اللقاءات داخل وخارج مدينة جدة”.

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