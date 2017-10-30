استشهاد 5 فلسطنيين وإصابة 9 في تفجير إسرائيل لنفق جنوبي غزة

قتل 5 فلسطينين وأصيب 9 آخرون بجروح، الاثنين، من جراء تفجير إسرائيل نفقا يمتد على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة، حسب ما قالت مصادر طبية فلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، لوسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، في استهداف النفق، الذي يقع شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأعلن القدرة “وصول جثة الشهيدين عمر نصار الفليت (27 عاما) والشهيد مصباح شبير (30 عاما) في استهداف لنفق للمقاومة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

وكان القدرة أفاد بـ”استشهاد أحمد أبو عرمانه (25 عاما) وإصابة تسعة آخرين في استهداف النفق شرقي خان يونس”. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجر النفق الذي يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في أبريل 2016، عن اكتشاف نفق ممتد من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل، للمرة الأولى منذ حرب غزة عام 2014.