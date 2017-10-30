 البيئة تتعهد بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير مكة يشرف حفل رئاسة الحرمين لتدشين البرامج التقنية والتوجيهية والخدمية البيئة تتعهد بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح وزير الخارجية يلتقي رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي استشهاد 5 فلسطنيين وإصابة 9 في تفجير إسرائيل لنفق جنوبي غزة ربيروف : مباراة الفيحاء مهمة للأهلي للاستمرار في صدارة الدوري قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013 اعتراف “خطير” من شريك مؤسس أبل عن “آيفون X” “النقل” تضع لوحات إلكترونية لتنبيه السائقين بمقدار السرعة مقذوفات حوثية تستهدف مدارس ومنازل سكنية بوسط مدينة نجران الأمن الالكتروني يرصد هجوما من نوع (watering hole) جامعة الملك عبدالعزيز تعلن توفر وظائف معيدين ومعيدات البحرين تفرض تأشيرات دخول على القادمين من قطر

البيئة تتعهد بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح

البيئة تتعهد بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح
المناطق - الرياض

تعهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأن تزرع الوزارة أضعاف أعداد الأشجار التي دمرها أحد المقاولين في شعيب مجرح في حوطة بني تميم، بمشاركة رابطة حوطة بني تميم الخضراء، إضافة إلى إيقاع العقوبة المناسبة في حق المخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
وقال الفضلي خلال تكريم الأستاذ محمد الحمود الذي وثق اعتداء أحد المقاولين على شعيب وتدميره 47 شجرة محلية، إن أفراد المجتمع شركاء في حماية البيئة وإنمائها، والرقابة على التعديات.
وخلال لقاءه بالمحمود، كشف الوزير الفضلي عن استعداد الوزارة لإقامة محمية نباتية طبيعية في حوطة بني تميم، سيخصص لها من أراضي الوزارة في المنطقة، وذلك للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها، وفتحها لمساهمة أهالي المنطقة في إنمائها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>