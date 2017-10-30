البيئة تتعهد بزراعة أضعاف الأشجار المقطوعة في شعيب مجرح

تعهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأن تزرع الوزارة أضعاف أعداد الأشجار التي دمرها أحد المقاولين في شعيب مجرح في حوطة بني تميم، بمشاركة رابطة حوطة بني تميم الخضراء، إضافة إلى إيقاع العقوبة المناسبة في حق المخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وقال الفضلي خلال تكريم الأستاذ محمد الحمود الذي وثق اعتداء أحد المقاولين على شعيب وتدميره 47 شجرة محلية، إن أفراد المجتمع شركاء في حماية البيئة وإنمائها، والرقابة على التعديات.

وخلال لقاءه بالمحمود، كشف الوزير الفضلي عن استعداد الوزارة لإقامة محمية نباتية طبيعية في حوطة بني تميم، سيخصص لها من أراضي الوزارة في المنطقة، وذلك للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها، وفتحها لمساهمة أهالي المنطقة في إنمائها.