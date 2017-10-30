نائب أمير مكة يشرف حفل رئاسة الحرمين لتدشين البرامج التقنية والتوجيهية والخدمية

شرف صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود الحفل الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتدشين البرامج التقنية والتوجيهية والخدمية.

واطلع سموه على العرض المرئي الذي احتوى على نبذةً عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأهدافها وتفعيلها للأدوار الدعوية والعلمية للحرمين للشريفين والرسالة التي تنتهجها في عملها وهي خدمة الحرمين الشريفين وأبرز المحاور الخمسة التي تشتمل عليها خطة العمل في الحرمين الشريفين وأهم المنجزات والجهود التي قامت بها والخدمات المتكاملة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين تحقيقاً لرؤية (٢٠٣٠) والتي تولي المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتماماً كبيراً.

وألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمةً بهذه المناسبة قال فيها: يسر الرئاسة في هذا اليوم أن ترحب بصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في زيارة مباركة لهذا الجهاز والذي يعنى بالحرمين الشريفين وكل ما يتعلق بهما.

وأضاف الشيخ السديس مثل هذه الزيارات يا سمو الأمير التي دأبتم عليها في عدد من الإدارات والجهات في المنطقة دليل على اهتمام القيادة -رعاها الله- وهي تجسد الرعاية بالحرمين الشريفين، ولاشك أن لها الأثر البالغ في نفوس العاملين في الرئاسة.

وأوضح معاليه أن من فضل الله على هذا البيت أن هيأ الله له من يعتني به على مر العصور والأزمنة، وقد تميزت هذه البلاد المباركة في أن تتابع حكامها في العناية بالحرمين منذ عهد المؤسس حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

وأشار الرئيس العام أن اهتمام أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يأتي دافعاً للعاملين جميعاً في كل الأجهزة في المنطقة ولاسيما من هم في الحرمين الشريفين، وأعمال الرئاسة تقوم ضمن رؤية المملكة (٢٠٣٠) والسير على أهدافها، حيث استفادت الرئاسة من معطيات العصر وتقاناته، والحرمان الشريفان يشهدان مشاريع عملاقة في هذه الأيام كمشروع تأهيل بئر زمزم.

وقال الشيخ السديس أثناء كلمته نبشركم بأن العمل بالرئاسة يقوم على قدم وساق وفق القيم والأسس الخاصة بهذه البلاد المباركة، حيث أعدت الرئاسة (٣٥) مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن، ولم تنس الرئاسة جنودنا البواسل فقد أطلقت العديد من الحملات في الحرمين الشريفين والحد الجنوبي.

وأضاف السديس ولما للجانب الإعلامي من أهمية لم تغفل الرئاسة هذا الجانب فقد سخرت كافة الجهود الإعلامية لإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين.

واختتم معاليه كلمته: باسمي واسم منسوبي الرئاسة نشكر لسموكم الكريم هذه الزيارة المباركة، والرئاسة رهن الإشارة لتحقيق المصالح العامة والقيام بالعمل في الحرمين الشريفين وإبراز الصورة المشرقة والحرص على جمع كلمة المسلمين.

عقب ذلك دشن سموه عدداً من البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة ومن ضمنها البرامج التقنية والبرامج الخدمية والتوجيهيه وتدشين مبادرات رؤية (٢٠٣٠) والتحول المؤسسي (2020) لخدمة ضيوف الرحمن.

وقد كرم أمير منطقة مكة بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أئمة وخطباء المسجد الحرام وهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل طالب وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي وفضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة.

وقدمت الرئاسة لسمو الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة بالإنابة هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما قدمت الرئاسة تكريماً لسعادة مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الأمارة للشؤون التنموية الدكتور هشام الفالح وسعادة قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد عبدالله العصيمي وسعادة قائد قوة الطوارئ الخاصة العميد سليم الهذلي.