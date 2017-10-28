آثار سفينة رومانية في البحر الأحمر

وعثر فريق سعودي ألماني مشترك على بقايا حطام سفينة رومانية في البحر الاحمر، يعد أقدم حطام لسفينة أثرية وجدت على طول الساحل السعودي حتى الآن، اضافة الى حطام سفينة أخرى تعود إلى العصر الإسلامي الأول، وذلك في المنطقة الواقعة بين رابغ شمالًا حتى الشعيبة جنوباً.

وأوضح فريق البعثة السعودية الألمانية المشتركة للبحث عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر بأنه قد تم الكشف أيضا في الموقع عن معثورات أثرية وسلمت لقطاع الآثار والمتاحف لعرضها والتعريف بها للزوار.

و أكد الأستاذ مهدي القرني، رئيس الفريق السعودي في البعثة خلال الندوة أن الحضارات المتعاقبة التي شهدتها الجزيرة العربية كان لها تأثيرها في وجود آثار غارقة في سواحل البحر الأحمر، خاصة وأن هذه الأرض كانت معبرا لطرق التجارة القديمة، مشيرا إلى أن هناك (50) موقعا تستهدفها البعثة السعودية الألمانية للتنقيب عن الآثار الغارقة في البحر الأحمر.

وضمن أعمال التنقيب عن الآثار الغارقة تم الكشف عن بعض المعثورات الأثرية منها ما يعود الى القرن الرابع الميلادي مثل بعض الجرار واجزاء من الجرار الكبيرة إضافة الى معثورات يحتمل ان يكون منشأها شرق حوض البحر المتوسط.

كما تم الكشف عن عدد كبير من الجرار الفخارية (أمفورا) والتي تعرف باسم (أواني العقبة Aqaba ware) ومصدرها العقبة في الأردن، وتؤرخ بالقرن السادس الميلادي.

ملتقى آثار المملكة

يشار إلى أن المملكة ستشهد أول ملتقى متخصص في الآثار هو ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الذي سيقام برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، في الفترة من 18 -20 صفر 1439هـ الموافق 7 – 9 نوفمبر 2017م بإذن الله تعالى، في مدينة الرياض.

وسيشهد الملتقى عددا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في آثار المملكة بمشاركة نخبة من أبرز علماء الآثار على مستوى العالم، كما يتضمن الملتقى معارض متخصصة تبرز المواقع والمكتشفات الأثرية في مناطق المملكة.