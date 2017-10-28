 وزير التجارة والاستثمار يدشن مركز الأعمال بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير التجارة والاستثمار يدشن مركز الأعمال بالرياض

وزير التجارة والاستثمار يدشن مركز الأعمال بالرياض
المناطق - واس

دشن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، مركز الأعمال التابع للوزارة بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.
ويأتي المركز استكمالاً لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، التي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل، ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.
ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، وهناك فريق متخصص للعناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للعملاء.
وفي إطار تمكين المرأة ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة بنشاطها التجاري وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية تم تجهيز مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم كافة الخدمات.
وأكدت الوزارة تقديم أجود الخدمات لقطاعي التجارة والاستثمار بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعود بالنفع على أصحاب الأعمال والمستهلكين على حد سواء.


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