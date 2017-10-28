 بعد تعرضه لحادث مروري.. المواطن الدوسري يناشد سمو ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد تعرضه لحادث مروري.. المواطن الدوسري يناشد سمو ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج

بعد تعرضه لحادث مروري.. المواطن الدوسري يناشد سمو ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج
المناطق /شاجع الدوسري
ناشد المواطن محمد مبارك العمور سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بأصدار امره الكريم  بالموافقه على نقل ابنه فهد بن محمد مبارك الدوسري(٢١سنه) للعلاج بالخارج والذي تعرض لحادث سياره يوم الخميس 6  / 2/ 1438  وأصيب باصابات خطيرة بالرأس والصدر ويرقد الآن بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض ويتعذر علاجه بالداخل  حسبماذكره له الاطباء وقال المواطن الدوسري ان املنا بالله كبير ثم بسمو ولي العهد حفظه الله صاحب الأيادي البيضاء أن يشمله بعطفه وابوته الحانية على المرضى والمحتاجين بإصدار أمره الكريم بعلاج ابني خارج المملكة

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