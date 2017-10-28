تعاون مشترك بين أمانة تبوك وفرع وزارة العمل بالمنطقة

استقبل آمين أمانة منطقة تبوك نايف بن مناحي السعيدان في مكتبه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي وأشتمل اللقاء على بحث أوجه التعاون المشترك الذي يخدم الجهتين وأعرب الحربي عن شكره وتقديره لأمين أمانة تبوك على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وما أبداه من تجاوب ودعم لكل ما يخدم الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمبة الاجتماعية وتطبيق قرارات توطين القطاعات التجارية المستهدفة بما يكفل تقديم الخدمات المناطة بهم لكافة شرائح المجتمع المحلي بالمنطقة.