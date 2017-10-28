٨ خطط تطويرية لمستشفيات الحد الجنوبي

في الوقت الذي تعمل مستشفيات الحد الجنوبي في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالشريط الحدودي، والجنود المرابطين، على مدار 24 ساعة يوميا، وسط ارتفاع الروح المعنوية للكوادر الطبية، استنفرت صحة منطقة جازان جهودها في تطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة العاملين في 5 مستشفيات بالحد الجنوبي.

وتتمثل خطط صحة جازان بمستشفيات الحد الجنوبي في تطوير قسم الولادة والحضانة بمستشفى أحد المسارحة، وتطبيق نظام محور الرعاية الجديد، وربطه بمستشفى صامطه، وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى صامطه لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين بطرق أفضل، واستحداث قسم طوارئ للأطفال، وخدمة جراحة المخ والأعصاب، والعمل على مشروع تطوير قسم الولادة والحضانة بالمستشفى، وتطوير مستشفيي الطوال والموسم.

وقد تفقد فريق الخدمات العلاجية بصحة جازان برئاسة مساعد المدير العام لصحة جازان للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير مستشفيات الحد الجنوبي، وذلك في جولة ميدانية للوقوف على سير العمل بالمستشفيات، والاطلاع على الخدمات المقدمة، وحاجة المستشفيات لزيادة الطاقة لأقسام الطوارئ، وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بالفترة الماضية، وذلك لمواكبة التزايد السكاني.

وأكد مساعد المدير العام لصحة منطقة جازان للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير أن صحة جازان تعمل على تطوير البنية التحتية لمستشفيات الحد الجنوبي، وتقديم كافة الخدمات الصحية، والخدمة العلاجية للمرضى والمراجعين والجنود البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، مشيرا إلى أن الزيارة الميدانية تهدف للوقوف على جاهزية المستشفيات، ومعالجة الملاحظات، والاطلاع على الأعمال المقدمة في أقسام الطوارئ، مشيرا إلى أن صحة جازان تولي مستشفيات الحد الجنوبي عناية واهتمام كبير لتطويرها وتحسين الخدمات الصحية بها.