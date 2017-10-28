السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفنز الذي قتل في هجوم 2012

ترامب يعلن إلقاء القبض على أحد مهاجمي المجمع الدبلوماسي في بنغازي 2012

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي ألقى القبض على مصطفى الإمام، أحد مهاجمي المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي الليبية وأسفر عن مقتل سفير واشنطن.

وقال البيت الأبيض على لسان الرئيس الأمريكي، إن الإمام، سيواجه التهم رسميا لدوره المفترض في الهجوم عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق إن قوات كوماندوز أمريكية تمكنت من إلقاء القبض على مسلح كان له دور فعال في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي.

وأوضح المسؤولون أن القوات الخاصة الأمريكية أمسكت بالرجل في ليبيا، مؤكدين أنه سينقل إلى الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لعدم وجود إذن لهم بالتصريح، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعطى الموافقة على تنفيذ العملية، مضيفين أنها جرت بالتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

جدير بالذكر أن مسلحين كانوا قد هاجموا في 11 سبتمبر عام 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي وقد أسفر الجهوم عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.