جمعية الجودة تنظم ( الاستدامة المالية للقطاع الخيري )

نظمت الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية أمس الاحد محاضرة الاستدامة المالية للقطاع الخيري وذلك بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالدمام .

وقال مدير القطاع الخيري في الجمعية عبدالله المزين أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة تعتبر الاستدامة من أهم الاولوليات للقطاعات الغير هادفة للربح ففي حين أن عملياته الاساسية لاترتكز على المدخول المادي وإنما على الاثر المجتمعي ويأتي مفهوم الاستدامة ليوازن بين تحقيق آثار هذه الجهات وبين تدعيم قدرتها على الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية

فيما قال العضو المنتدب للمعهد الدولي للأوقاف الدكتور سامي تيسير الذي قدم المحاضرة أن التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي لتحقيق استمرار الحاجة البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية وأضاف أن هناك عوامل نجاح للتنمية المستدامة أهمها تحديد الأولويات بعناية ، الاستفادة من الموارد ، تسخير الاقتصاد ، التشاركية مع القطاعات ، مضيفاً أن هناك معوقات للتنمية كالكثافة السكانية والتغيرات الديموغرافية والتكوين العمري للقوى العاملة .

فيما مؤشرات التنمية المستدامة هي

١- مؤشرات اقتصادية

٢- مؤشرات اجتماعية

٣- تعزيز التعليم

٤- الاهتمام بصحة الانسان