 بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية بعد معارك طاحنة.. قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في تعز وضع المدير السابق لحملة ترامب تحت الإقامة الجبرية مؤشرات إيجابية وسط المأساة وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة جمعية الجودة تنظم ( الاستدامة المالية للقطاع الخيري ) ترامب يعلن إلقاء القبض على أحد مهاجمي المجمع الدبلوماسي في بنغازي 2012 الاتحاد السعودي يكشف عن تميمة المنتخب وشعار دوري المحترفين ٨ خطط تطويرية لمستشفيات الحد الجنوبي تعاون مشترك بين أمانة تبوك وفرع وزارة العمل بالمنطقة بعد تعرضه لحادث مروري.. المواطن الدوسري يناشد سمو ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج السديس يكرم العميد القرشي نظير جهود مدني مكة لخدمة بيت الله الحرام وضيوفه

بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية

بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية
المناطق - وكالات

كشفت أبحاث جديدة أنه بات بإمكان الكشف عن مرض السرطان بالاعتماد عن الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته صحيفة “التلغراف” البريطانية.

وقالت “التلغراف” التي نقلت عنها “سكاي نيوز”، إن التجارب أظهرت أن برامج الكمبيوتر، قادرة على تمييز الأورام التي يحتمل أن تكون خطيرة على جسم الإنسان.

وشملت الأبحاث سرطان الأمعاء، وهو الشكل الرابع الأكثر شيوعا للمرض في المملكة المتحدة، مع أكثر من 40000 تشخيص سنويا.

وخلال التجارب، التي أجريت على 250 رجلا وامرأة، أبدت الربورتات قدرتها على تمييز الأورام مع دقة تناهز 94 في المئة.

والمثير في الأمر هو أن الربوتات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استغرقت أقل من ثانية من أجل التمييز بين الأورام الخبيثة ونظيرتها الحميدة.

وقال خبراء بريطانيون إن نتائج جامعة شوا في يوكوهاما باليابان، التي قدمت في الأسبوع الأوروبي للجهاز الهضمي في برشلونة، كانت مشجعة.

وذكرت كلير نايت، من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن “الأبحاث الجديدة تشجعنا على زيادة فهمنا وعلاجنا للسرطان”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>