 شاهد فضيحة مطعم Subway.. المدير يستخرج الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد فضيحة مطعم Subway.. المدير يستخرج الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن ! بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية بعد معارك طاحنة.. قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في تعز وضع المدير السابق لحملة ترامب تحت الإقامة الجبرية مؤشرات إيجابية وسط المأساة وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة جمعية الجودة تنظم ( الاستدامة المالية للقطاع الخيري ) ترامب يعلن إلقاء القبض على أحد مهاجمي المجمع الدبلوماسي في بنغازي 2012 الاتحاد السعودي يكشف عن تميمة المنتخب وشعار دوري المحترفين ٨ خطط تطويرية لمستشفيات الحد الجنوبي تعاون مشترك بين أمانة تبوك وفرع وزارة العمل بالمنطقة بعد تعرضه لحادث مروري.. المواطن الدوسري يناشد سمو ولي العهد بعلاج ابنه بالخارج

شاهد فضيحة مطعم Subway.. المدير يستخرج الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن !

المناطق - وكالات

رصد شريط فيديو لقطات مقززة لمدير مطعم يستخرج كميات من الخبز الفاسد من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الاثنين، أن أحد الموظفين في مطعم “Subway” صور الشريط بواسطة كاميرا سرية في فرع مدينة وارويكشاير وسط إنجلترا في وقت سابق هذا العام.

وفي الشريط، يوبخ المدير عاملا في المطعم لكونه ألقى الخبز الفاسد في السلة، وقال” إن لدينا نقصا في الخبز”، قبل أن يسارع إلى وضع الغذاء التالف في عربة تمهيدا لبيعه.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، فقد أرسل المجلس المحلي مسؤولا إلى المطعم بعد أن علم بأمر الفيديو مطلع أكتوبر الجاري، ليكتشف عددا من المخالفات في إنتاج الطعام والنظافة.

وأشار إلى أنه جرى تسليم مدير المطعم رسالة تحذير بشأن الإخلال بالنظافة وإعداد الطعام، مؤكدا إجراء تفتيش لاحق للتأكد من التزامه بفحوى التحذير.

ورد المتحدث باسم المطعم بأن الفيديو يتعلق بحادث مر عليه وقت طويل وجرى إخضاعه للتحقيق، مشيرا إلى أنه يتبع قواعد صارمة لتزويد الزبائن بمنتجات ذات جودة عالية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>