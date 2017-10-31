 بالفيديو.. قائد طائرة ضخمة يتفادى كارثة بمناورة خطيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. قائد طائرة ضخمة يتفادى كارثة بمناورة خطيرة

المناطق - وكالات

تمكن قائد طائرة من تفادي كارثة تحطم محققة عندما أقلع قبيل لحظات من ملامسة عجلات الطائرة أرضية مطار مدينة سالزبوغ النمساوية.

وأظهر شريط فيديو لحظات مرعبة من هبوط الطائرة الصعب الذي اعترضته رياح قوية بلغت سرعتها 80 كلم في الساعة.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة التابعة لشركة Enter Air البولندية في المطار النمساوي في الساعة 11:25 من ظهر الأحد، لكن ذلك لم يحصل بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ولم يفلح الطيار في الهبوط رغم السرعة الكبيرة التي كانت تتحرك فيها الطائرة، بسبب الرياح القوية التي كادت أن تؤدي إلى كارثة لولا براعة الطيار.

ورصدت لقطات خارجية الحادثة، في حين وثق فيديو آخر التقط من قبل أحد الركاب، الأجواء التي رافقت عملية المناورة الخطرة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد طلب طاقم الطائرة من المسافرين الإمساك جيدا بالمقاعد تحسبا من الاصطدام المحتمل.

وأفادت المصادر نفسها بأن الطيار استمر في رحلته إلى مدينة فرانكفروت الألمانية حيث مكث المسافرون هناك ساعة قبل العودة إلى سالزبوغ.

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