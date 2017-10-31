 شاهد.. أم في الـ98 تهتم بابنها ذي الـ80 عاما بدار رعاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية شاهد.. أمطار غزيرة على القنفذة المملكة تتجه لاستخراج اليورانيوم محليا لخدمة مفاعلاتها النووية الأمير منصور بن مقرن يفتتح مشروع حديقة و ممشى مروج أبها شاهد.. أم في الـ98 تهتم بابنها ذي الـ80 عاما بدار رعاية اليمن.. مقتل قائد مدفعية الميليشيات بغارة للتحالف رد حاسم من مصر على تصريحات إيران ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول بالفيديو.. قائد طائرة ضخمة يتفادى كارثة بمناورة خطيرة شاهد فضيحة مطعم Subway.. المدير يستخرج الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن ! بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية بعد معارك طاحنة.. قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في تعز

شاهد.. أم في الـ98 تهتم بابنها ذي الـ80 عاما بدار رعاية

المناطق - وكالات

انتقلت امرأة مسنة في الـ 98 من عمرها إلى إحدى دور الرعاية في بريطانيا، لتبقى بجوار ابنها المسن البالغ من العمر 80 سنة، الذي يتطلب وضعه مزيداً من الاهتمام والدعم.

وقررت آدا كيتينغ أنها بحاجة إلى أن تكون بجوار “ابنها العجوز” في دار موس فيو للرعاية في ليفربول، التي دخلها الابن منذ عام 2016.

ولم يتزوج توم طوال حياته وقضى جل عمره بجوار والدته، حيث يقضيان أغلب الوقت في التباري بالألعاب المسلية ومشاهدة المسلسل الإنجليزي إميرديل التي تصل حلقاته إلى 7919 حلقة.

وتقول الأم آدا: “في المنزل، كنت ألقي إليه التحية قبل النوم وفي الصباح الباكر بغرفته في البيت. وكنت عندما أخرج لمصففة الشعر في النهار ينتظرني بفارغ الصبر ليستقبلني بالعناق”.

ويقول توم لوالدته: “أنت لن تتوقفي عن أن تكوني أمي دائما”. ويضيف: “أنا سعيد لرؤية والدتي تعيش بجواري هنا، فهي تعرف كيف تهتم بي”.

وقبل تقاعده كان توم يعمل رساماً، وفي مجال الديكور وخدمات البناء، قبل أن يعيش وحده ومن ثم ينتقل للعيش مع والدته المسنة التي تكبره بـ 18 سنة. أما والدته فكانت تعمل مساعدة تمريض في مستشفى ميل رود قبل تقاعدها هي الأخرى.

وتقوم حفيدة آدا واسمها هايام بزيارة دار الرعاية مع الآخرين من أفراد العائلة، ويقولون إنهم سعداء أن الجدة وابنها معا مرة أخرى.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>