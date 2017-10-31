 ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول

ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول
المناطق - وكالات

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن البحرين منفتحة أمام حركة السياح والزوار، موجها الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها.

وأوضح ملك البحرين أن هذه الإجراءات تتضمن تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها، بدءا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع.

وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء البحريني اليوم ـ الى أن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.

وأكد عاهل البحرين أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

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