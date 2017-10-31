رد حاسم من مصر على تصريحات إيران

ردت الخارجية المصرية على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول سياسة مصر في الشرق الأوسط والتي وصفها بالخاطئة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية تعقيبا على ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن موقف مصر تجاه إيران ودور مصر الإقليمي، إن تلك التصريحات تثير علامات استفهام، خاصة ما يتعلق منها بمواقف مصر التاريخية تجاه منطقة الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار فيها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر دائما وأبدا ما كانت تعتبر استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف سياستها الخارجية، وأن الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة الدول العربية، لاسيما دول الخليج، هو ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن دعوة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار، والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، ونبذ الطائفية، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، تصب في أهداف دعم استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد أكد أن مصر لم تلعب دورها بشكل جيد في تأمين استقرار المنطقة، واصفا سياسات القاهرة بأنها خاطئة.

وأضاف أن هناك قواسم مشتركة عديدة بين إيران ومصر، وعلى القاهرة أن تلعب دورا أكبر في استقرار المنطقة.