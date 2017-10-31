اليمن.. مقتل قائد مدفعية الميليشيات بغارة للتحالف

أدت غارة نفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاثنين إلى مقتل العميد محمد الصوفي قائد مدفعية الميليشيات.

إلى ذلك، أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن، الاثنين، عن إسقاط طائرة استطلاع وتجسس دون طيار تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، غداة كشف تقرير دولي أن هذه التكنولوجيا العسكرية التي يستخدمها الحوثيين إيرانية الصنع وليست محلية بحسب مزاعمهم.

وأكد المركز الاعلامي لمقاومة البيضاء، أن الطائرة التي نشر صورها، تم اسقاطها في جبهة قيفة، وتحديداً بمنطقة بلاد الجوف مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأفاد أن مليشيات الانقلاب تستخدم هذه الطائرات للتجسس و الإستطلاع، لمهاجمة مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني.