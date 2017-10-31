الأمير منصور بن مقرن يفتتح مشروع حديقة و ممشى مروج أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على ضرورة تنفيذ المشروعات التنموية في المنطقة وفق الخطط الزمنية المعدة لها، ورفع كفاءة الإنجاز في عملية تنفيذها لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم حديقة وممشى حي المروج بأبها، بحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي ووكلاء الأمين وعدد من المسئولين بالمنطقة.

وأشار سمو الأمير منصور بن مقرن إلى أن منطقة عسير ولله الحمد تجمع بيئات جغرافية مختلفة تدعو إلى الإستفاده من هذا التنوع التضاريسي من خلال زيادة المشروعات السياحة والتنموية والتي من شأنها تطوير ودعم وتشجيع السياحة المستدامة طوال العام بالمنطقة.

مشدداً في الوقت نفسه على أمانة منطقة عسير تحويل أكبر ما يمكن من المساحات الغير مستخدمة في المنطقة إلى حدائق ومتنزهات تتناسب مع ظروف الموقع الطبيعية والتضاريسية والحضرية، وتلبي الاحتياجات الترفيهية والسياحية لأهالي وزوار المنطقة، وتتوافق مع الرؤية الحكيمة للملكة العربية السعودية.

وفور وصول سموه قص الشريط إيذانا بافتتاح الحديقة، ثم استمع إلى شرح عن مشروع وتطوير وتجميل وادي المروج بأبها قدمه وكيل الأمين للمشاريع المهندس أحمد ناصر عسيري، كما تجول سموه في مرافق الحديقة والممشى واطلع على الخدمات المقدمة لمرتاديها.

من جانبه أوضح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أن حديقة المروج تقع على مساحة 94.924م2 خصصت بالكامل لخدمة الحي وزوار المنطقة وتشتمل على ممشى بطول 3000 متر ، وعدد من الساحات المطلة على وادي المروج، والعديد من المسطحات الخضراء، إلى جانب ملعب لكرة السلة وملعبين لكرة الطائرة وملعب لكرة القدم، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال ومواقف السيارات، وجسر للمشاة ليربط بين ضفاف وادي المروج.