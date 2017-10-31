 المملكة تتجه لاستخراج اليورانيوم محليا لخدمة مفاعلاتها النووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المملكة تتجه لاستخراج اليورانيوم محليا لخدمة مفاعلاتها النووية

المملكة تتجه لاستخراج اليورانيوم محليا لخدمة مفاعلاتها النووية
المناطق - الرياض

قال مسؤول، إن الرياض تعتزم استخراج اليورانيوم محليا في إطار برنامجها للطاقة النووية وتعتبر هذه خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.

وقال هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الخطط النووية، إن استخراج السعودية لليورانيوم محليا منطقي أيضا من وجهة النظر الاقتصادية.

وتريد الرياض أن تطرق مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتنويع مصادر الطاقة وحسب وإنها ستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد بحلول نهاية 2018.

وقال يماني أمام مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه فيم يتعلق بإنتاج اليورانيوم في المملكة فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي. وأضاف أن الرياض تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.

 

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