 القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية شاهد.. أمطار غزيرة على القنفذة المملكة تتجه لاستخراج اليورانيوم محليا لخدمة مفاعلاتها النووية الأمير منصور بن مقرن يفتتح مشروع حديقة و ممشى مروج أبها شاهد.. أم في الـ98 تهتم بابنها ذي الـ80 عاما بدار رعاية اليمن.. مقتل قائد مدفعية الميليشيات بغارة للتحالف رد حاسم من مصر على تصريحات إيران ملك البحرين يوجه بفرض إجراءات جديدة لتأشيرات الدخول بالفيديو.. قائد طائرة ضخمة يتفادى كارثة بمناورة خطيرة شاهد فضيحة مطعم Subway.. المدير يستخرج الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن ! بهذه الطريقة .. اكتشاف الإصابة بالسرطان في أقل من ثانية بعد معارك طاحنة.. قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في تعز

القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية

القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية
المناطق - الرياض

قال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، إنه من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية أو حتى خاصة. شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليما. هذا الأمر يجب أن يتغير وقريبًا.

واضاف عبر جملة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل مايقال عنها أنها غير مقنعة. توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد.

وأكد أنه سوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية ١٠٠٪ بإذن الله بالقريب العاجل.

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