القحطاني: من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات بالجهات الحكومية والخاصة.. شبابنا أكثر مهنية واحترافية

قال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، إنه من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية أو حتى خاصة. شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليما. هذا الأمر يجب أن يتغير وقريبًا.

واضاف عبر جملة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن كل الحجج التي سمعتها بتبرير وجود الأجانب بإدارات تقنية المعلومات أقل مايقال عنها أنها غير مقنعة. توجيهات القيادة الكريمة واضحة في هذا الصدد.

وأكد أنه سوف يكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية ١٠٠٪ بإذن الله بالقريب العاجل.