الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة و مكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .