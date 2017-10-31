 طرح «78» وظيفة شاغرة في مدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طرح «78» وظيفة شاغرة في مدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية

طرح «78» وظيفة شاغرة في مدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية عن توفر وظائف عدد (78) وظيفة على بند التشغيل والصيانة وتدعو الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم على هذه الوظائف على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.kfmcom.gov.sa

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/02/09هـ

وقالت أن التقديم يتم عن طريق الموقع الإلكتروني وفي المدة المحددة فقط ولن يتم استقبال أي ملف ورقي نهائيا وعلى المتقدم مراعاة الدقة عند تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.

ولا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة وإلا سيقوم النظام بإلغاء طلبه تلقائياً ويجب أن يتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها وإلا سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.

من لديه مؤهلات دراسية من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من الجهات المعنية قبل التقديم وأن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً ويمنح المرشح على إحدى الوظائف بالرابط أدناه راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع .

في حال القبول المبدئي للمتقدم سيتم إرسال رسالة نصية لجواله لتحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.

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