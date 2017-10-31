 دخل في “نوبة تشنج” أثناء نقل زوجته للولادة ..إنقاذ أب وابنه على يد رجال الأمن و “أم ياسر” في عرعر! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دخل في “نوبة تشنج” أثناء نقل زوجته للولادة ..إنقاذ أب وابنه على يد رجال الأمن و “أم ياسر” في عرعر!

دخل في “نوبة تشنج” أثناء نقل زوجته للولادة ..إنقاذ أب وابنه على يد رجال الأمن و “أم ياسر” في عرعر!
المناطق_عرعر

أنقذ رجال الأمن في مدينة عرعر مواطنا دخل في نوبة “تشنج” أثناء نقله زوجته للولادة في مستشفى الأمير عبدالله بن مساعد.

و قال أيوب العنزي أن زوج خالته كان يعاني من سخونة شديدة منذ مطلع الأسبوع، وفي يوم الأحد شعرت زوجته بألم الولادة وحاول زوجها النهوض، وبعدة عدة محاولات استطاع التغلب على إعياءه، وقام بالنزول من شقته ترافقه زوجته ومعها شقيقته، وتوجه بمركبته لإسعاف زوجته إلى مستشفى الأمير عبدالله بن مساعد على طريق رفحاء.

وأضاف أنه عند وصوله أمام بوابة إسكان قوى الأمن الداخلي لم يستطع إكمال مسيرته وفتح باب مركبته وتمدد على الأرض كونه دخل في حالة تشنج.

وتابع: “فِي هذه الأثناء قامت شقيقته والتي كانت بموقف لا تحسد عليه وحائرة بين شقيقها المتمدد على الأرض وبين زوجته التي تعاني من آلام الولادة، حيث قامت بإيقاف رجال الأمن حامد عطاالله الحازمي وزميله عبدالله مجنان العنزي واللذان كان يؤديان عملهما بالقرب من أحد الفنادق بعرعر، وقاموا بنقل الرجل للمرتبة الخلفية وقام أحدهما بقيادة المركبة، فيما قام زميله الآخر باللحاق بهم بدورية أمنية والاتجاه إلى مستشفى عرعر المركزي كونه أقرب مستشفى وليس مخصص للولادة وعند الوصول للطوارئ أدخل الرجل للمستشفى لإنقاذ حياته، فيما بقيت زوجته والتي تعاني من آلام المخاض بالسيارة، وفِي هذه الأثناء تم الاستعانة بممرضة تدعى” أم ياسر ” وهي منقولة للمستشفى حديثا وكانت تعمل سابقا في قسم الولادة والأطفال”.

وأردف: “قامت الممرضة بالتوجه للمركبة التي فيها المرأة حيث قامت بالكشف الأولي عليها داخل السيارة، وهل تستطيع الذهاب إلى مستشفى الأمير عبدالله بن مساعد والمخصص لاستقبال حالات الولادة من عدمه، وبعد الكشف الأولي اتضح أن المرأة على وجه ولادة وأنه لو تأخر بقاؤها في السيارة فستضع مولودها”.

وأدخلت إلى المستشفى برفقة ممرضة أخرى، وقامت أم ياسر بتوليد المرأة وأنجبت مولودها وهما بصحة جيدة، فيما لا زال زوجها يتلقى العلاج.

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