 فاعلة خير” تتسبب في إطلاق سراح 4 سجناء بجازان ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فاعلة خير” تتسبب في إطلاق سراح 4 سجناء بجازان !

فاعلة خير” تتسبب في إطلاق سراح 4 سجناء بجازان !
المناطق_جدة

قالت صحيفة محلية أن جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة جازان صباح أمس، نجحت بالتعاون مع فاعلة خير من مدينة جدة في احتواء معاناة وتفريج كربة أربعة من النزلاء الموقوفين بالسجن العام على خلفية مطالبات مالية بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة.

وقالت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري أنه قد تم رصد هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لقضايا النزلاء الغارمين، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل والتنسيق مع فاعلة الخير المعروفة بدعمها المستمر لأنشطة وبرامج اللجنة، والتي بادرت بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بمبلغ إجمالي مائة ألف ريال مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم.

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