الخطوط السعودية تدشن رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والعراق

دشنت الخطوط السعودية مساء أمس الاثنين رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة والجمهورية العراقية بعد توقف استمر (27) عاما.

وغادرت الرحلة الافتتاحية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء امس وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والسفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي العاني والقائم بأعمال السفارة السعودية في بغداد صلاح الهطلاني وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة والضيوف المسافرون على الرحلة الإفتتاحية ، وبعد ساعتين من مغادرتها حطت الطائرة على أرض مطار بغداد الدولي وتم الترحيب بها من قبل المطار برش المياه .