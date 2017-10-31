هيئة الأمر بالمعروف تدرب منسوبيها على مهارات التعامل في الميدان

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة دورة تدريبية بعنوان “مهارات العمل في الميدان”، بحضور عدد من منسوبي الفرع، وذلك بفندق سويس انترناشونيل بارك بمحافظة بلجرشي.

الجدير ذكره أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيهات وحرص معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الهادفة إلى إكساب العضو الميداني كافة جوانب المعرفة المهنية للارتقاء بالأداء في ظل ما تجده الرئاسة العامة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ـــ لتقوم بالرسالة السامية لهذه الشعيرة المباركة بأفضل صورة.