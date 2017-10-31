 بسبب تغريدة .. خلاف بين “لاعب هلالي شهير” ومشجع نصراوي لمدة ثلاث سنوات ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 صفر 1439 هجريا, الموافق 31 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بسبب تغريدة .. خلاف بين “لاعب هلالي شهير” ومشجع نصراوي لمدة ثلاث سنوات !

بسبب تغريدة .. خلاف بين “لاعب هلالي شهير” ومشجع نصراوي لمدة ثلاث سنوات !
المناطق_الرياض

كشفت صحيفة محلية عن وقوع خلاف بين لاعب شهير معتزل ومشجع فبرك تغريدة على الأول ظلت تلاحقه على مدى 3 سنوات وانتهت بالصلح بين الاثنين .

و لم يجد لاعب نادي الهلال السابق فيصل أبوثنين بدا من قبول تدخل الصحيفة والتنازل عن المشجع الذي أساء له لوجه الله حيث قال : بعد 3 أعوام من الإساءات وكيل الشتائم التي لم تتوقف وظلت تلاحقني عبر هاتفي النقال، لا أملك الإ أن أقول عفوت عنه لوجه الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله.

وعلق المشجع النصراوي (25 عاما) عن سعادته البالغة بعد إعلان أبوثنين العفو والتنازل عنه، سوى التوجه بالشكر للاعب، قائلا: “ظليت أعاني في حياتي بعدما ظلمت اللاعب بتغريدة فبركتها بالفوتشوب، تحوي عبارات غير لائقة”، مشيرا إلى أنه ندم كثيرا على التغريدة التي كتبها متأثرا بحالة التعصب والإحتقان التي انتشرت في الوسط الرياضي خلال الفترة السابقة .

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